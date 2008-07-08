Міністр вчить як визначити рівень корупції серед ректорів

Міністр освіти та науки України Іван ВАКАРЧУК вважає, що за обсягом додаткових умов прийому до вищих навчальних закладів можна буде судити про рівень корупції під час вступної кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку І.ВАКАРЧУК висловив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Додаткові умови для прийому – це рівень довіри вищому навчальному закладу. Своїми правилами й діями приймальна комісія й керівник вузу самі собі ставлять оцінку рівня корупції в цьому навчальному закладі. Чим більше своїх додаткових умов буде запропоновано, тим більше буде видно схильність керівництва до старих, вже скомпрометованих схем. І тепер це буде очевидно», - сказав І.ВАКАРЧУК.

Водночас, за його словами, кожен вуз має право вводити додаткові умови у випадку, якщо декілька абітурієнтів надали сертифікати з однаковою кількістю балів.

І.ВАКАРЧУК також повідомив, що Міністерство освіти та науки проводить моніторинг діяльності приймальних комісій. «У тих навчальних закладах, де були помічені навіть дрібні порушення правил прийому, працює державна інспекція. Моніторинг буде і під час роботи приймальних комісій, і після їх завершення», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, міністр освіти і науки України І.ВАКАРЧУК офіційним листом Міносвіти від 1 липня 2008 року, зобов`язав керівників вузів ІІІ – IV рівня акредитації, незалежно від форми власності й підпорядкування, в триденний термін привести правила прийому у відповідність із затвердженими міністерством Умовами прийому й поінформувати про це Міністерство.

Глава відомства закликав ректорів університетів ІІІ – IV рівня акредитації утриматися від спроб "повернення до способів ручного керування вступною кампанією".

Численні звернення громадян та аналіз правил прийому до вузів, здійснений фахівцями міністерства, засвідчили значну кількість фактів недотримання норм, визначених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, йдеться у листі міністра.

У документі наводяться конкретні приклади порушень Умов прийому, затверджених міністерським наказом від 25 грудня 2007, у різних регіонах України. Зокрема, Правилами прийому до Національного університету "Києво-Могилянська академія" передбачено додаткове тестування, яке враховується при конкурсному відборі, та одночасно пропонується абітурієнтам придбати збірник зразків тестів вартістю понад 100 грн. У Донецькому національному університеті фотографують абітурієнтів при подачі документів, що, на думку голови Міносвіти, вимагає від них "відчутних матеріальних витрат".

У багатьох випадках, на думку І.ВАКАРЧУКА, має місце обмежене подання інформації про правила прийому абітурієнтів. Зокрема, деякі виші публікують лише перелік факультетів і спеціальностей, не визначають чітко категорію осіб, для яких встановлюються вступні випробовування. На інтернет-сайтах Дніпропетровського національного університету та Одеського державного екологічного університету розміщено минулорічну редакцію правил прийому.