Юристи: із законом про банкрутство добре захоплювати підприємства

Чинний сьогодні в Україні закон про банкрутство вимагає нової редакції, оскільки часто використовується для незаконного захоплення підприємств.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили управляючі партнери юридичної компанії «Алексєєв, Боярчуков і партнери» Сергій АЛЕКСЄЄВ, Сергій БОЯРЧУКОВ і президент Союзу кризових менеджерів України Павло МІХАЙЛІДІ.

За словами П.МІХАЙЛІДІ, нова редакція закону має враховувати особливості судової практики та економічних перетворень в країні, що відбулися за останні 8 років. «Проблема на сьогоднішній день – у відсутності державної політики в сфері фінансового оздоровлення й банкрутства підприємств. Система антикризового управління підприємствами відсутня, й закон про банкрутство сьогодні використовується лише для обману колег, контрагентів, для обману держави в частині сплати податків і зборів. Його використовують для незаконного поглинання підприємств», - зазначив експерт.

Він підкреслив, що, наприклад, у Росії аналогічний закон діє вже в третій редакції.

У свою чергу С.АЛЕКСЄЄВ і С.БОЯРЧУКОВ підкреслили, що на сьогоднішній день в Україні практично кожне друге підприємство потенційно ризикує бути «захопленим». Така загроза існує через ст. 52 закону, що дозволяє визнавати банкрутом підприємство або приватну особу без його відома. «Мотив для цього дають самі підприємці, маючи звичку реєструвати власну справу за однією адресою, а працювати - за іншою. Таким чином, за справжньою адресою підприємства немає, а цього досить, щоб підприємство було визнане таким, що не можна знайти, й заочно визнати банкрутом», - зазначив С.АЛЕКСЄЄВ.

С.БОЯРЧУКОВ зауважив, що найбільше ризикують у таких випадках представники середнього бізнесу, оскільки з ними такого роду операції проходять результативніше. Він закликав бізнесменів і приватних громадян своєчасно розраховуватися з боргами, наявність яких може стати приводом для подачі позову до суду, а також уважніше ставитися до укладення договорів і до виконання умов цих документів.

Довідка УНІАН. Закон «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (раніше «Про банкрутство) в Україні діє з 1999 р.