Київ ходить у «лідерах» з інфляції

Картина з переможцями і аутсайдерами в змаганні з темпів зростання споживчих цін серед регіонів України в червні хоч і змінилася, але не дуже істотно.

Згідно з даними Держкомстату, найбільша інфляція минулого місяця зафіксована в наступних регіонах: Полтавській області – 1,9%; Київській області – 1,8%; місті Києві – 1,8%; Луганській області – 1,7%; Донецькій області – 1,5%; Хмельницькій області – 1,5%; Івано-Франківській області – 1,3%; Житомирській області – 1,1%; Львівській області – 1,1%. При цьому, інфляція по країні склала в червні 0,8%.

«Лідерами» з інфляції в травні були , нагадаємо, Сумська область (2,5%), місто Київ (2,3%), Донецька область (2,2%), Дніпропетровська область (1,9%), Запорізька область (1,9%), Луганська область (1,8%), Одеська область (1,6%). Однакові високі показники інфляції – по 1,5% - вийшли в позаминулому місяці в Київській, Кіровоградській і Полтавській областях (при травневій інфляції в Україні – 1,3%).

Таким чином росли споживчі ціни в місті Києві, а також у Київській, Донецькій, Луганській і Полтавській областях.

За інформацією Держкомстату, дефляція в червні місяці спостерігалася в п`яти регіонах: Сумській області (індекс споживчих цін – 99,4%); Одеській області (99,6%); Республіці Крим (99,8%); Чернівецькій області (99,9%); Закарпатській області(99,9%).

У травні ж дефляція мала місце лише в двох областях – Чернівецькій (99,4%) і Тернопільській (98,9%).

Юрій Глухов для УНІАН