Українців звільнили з піратського полону

Усі захоплені сомалійськими піратами в Аденській затоці члени екіпажу судна „Леманн Тімбер”, у тому числі громадяни України, звільнені наприкінці дня 8 липня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України з посиланням на інформацію, отриману Генеральним консульством України в Гамбурзі від антикризового штабу.

У даний час „Леманн Тімбер” прямує до безпечного порту для надання членам екіпажу необхідної допомоги. Родичі моряків про звільнення поінформовані.

Звільнення громадян України - членів судна „Леман Тімбер” стало можливим у результаті комплексу заходів взаємодії МЗС України з міжнародними урядовими та неурядовими організаціями, державами, а також антикризовим штабом зі звільнення заручників.

Генконсульство України у Гамбурзі продовжує підтримувати постійний контакт з антикризовим штабом. Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, німецький суховантаж “Леманн Тімбер” був захоплений в Аденській протоці 28 травня. На борту судна перебували 15 осіб. Капітан судна - громадянин Росії, у складі екіпажа також було 4 громадян України, один громадянин Естонії, дев`ять громадян Бірми. Пірати вимагали викуп за екіпаж.