У Москві вдень вандали зірвали і спалили прапор України

На розміщеному в інтернеті відеозаписі видно, як троє невідомих в масках зривають з українського культурного центру прапор і спалюють його.

Також, вандали облили фарбою таблички з назвою центру.

Один з перехожих порадив невідомому, який підпалював прапор, краще зняти маску, якщо він "такий сміливий", і назвав його "псом смердящим".

При цьому охоронець в ситуацію не втручався.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 6 березня група невідомих з піротехнікою напала на посольство Росії на Повітрофлотському проспекті. Чоловіки закидали піротехнікою будівлю посольства і пошкодили кувалдами кілька автомобілів з номерами посольства РФ серії "D001". У машинах вибиті вікна, розбиті дзеркала і капоти.

9 березня у Львові під час акції в підтримку незаконно утримуваної в Росії української льотчиці, народного депутата Надії Савченко пікетники, серед яких був народний депутат Володимир Парасюк, зірвали прапор Росії біля будівлі Генерального консульства РФ і спробували на його місце повісити український прапор, але їм завадили представники Нацгвардії. Зірваний російський прапор учасники спалили неподалік від входу в консульство.

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Разом з тим, 6 березня 2016 року близько 200 радикалів закидали яйцями Посольство України в Москві під гасла «Геть з нашого Києва» і «Київ - російське місто».

8 березня 2016 року чотирьох радикалів організації «Інша Росія» затримали біля консульства України на вулиці Бонч-Бруєвича у Санкт-Петербурзі після того, як вони закидали його яйцями. Також вони кинули в консульство запалені фаєри.