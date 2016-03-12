Судове засідання з продовження обрання запобіжного заходу пасинку Фірташа знову перенесено

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд ухвалив з огляду на заяву його адвоката, що Калиновському сьогодні було зроблено планову операцію. На підтвердження своїх слів, адвокат надав судові відповідні довідки з медичного закладу.

Читайте такожЕкс-пасинка Фірташа, який вчинив смертельне ДТП, залишили під вартоюСуд, вивчивши документи, та заслухавши думки сторін учасниць судового процесу, ухвалив рішення перенести судове засідання на 13.00 14 березня, а також зобов'язав керівництво лікарні, де перебуває Калиновський, забезпечити проведення засідання в режимі відео-конференції.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Калиновському було залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Київському слідчому ізоляторі.

Йому інкримінується умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень та вчинення порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб.

Довідка УНІАН. Аварія за участю Калиновського - молодшого сина нафтового бізнесмена Зиновія Калиновського і колишньої дружини бізнесмена Дмитра Фірташа Марії Фірташ – сталася 30 травня 2007 року близько 5-ї години ранку. Автомобіль BMW М6, за кермом якого перебував Калиновський, врізався у припарковані "Жигулі" на бульварі Тараса Шевченка в Києві. Пасажир "Жигулі", службовець Внутрішніх військ, загинув на місці події. Із Калиновським у машині їхала його 25-річна подруга, яка через кілька днів померла від отриманих травм.

Прокуратура Києва тоді порушила кримінальну справу за звинуваченням Калиновського за статтями 345 ч. 2 (завдання тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу у зв’язку з виконання ним службових обов'язків) і 286 ч. 3 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі двох осіб) Кримінального кодексу України.

У вересні того року Калиновський залишив приватну клініку, де лікувався після ДТП. Після цього прокуратура Києва оголосила його в розшук і направила прикордонникам заборону на його виїзд за кордон.

29 вересня 2015 року Калиновського затримали у Києві.

12 листопада 2015 року строк досудового слідства в кримінальному провадженні Генеральною прокуратурою продовжено до шести місяців, тобто до 29 березня 2016 року. 11 січня 2016 року строк тримання Калиновського під вартою продовжено до 10 березня поточного року. Вину в інкримінованих Калиновському злочинах, він не визнав.