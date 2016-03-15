Завдяки УНІАН ліквідатор аварії на ЧАЕС добилася першого в Україні перерахунку суми виплати у справі в ЄСПЛ

Учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, інвалід війни, ветеран праці Дехтяренко Олена Іванівна завдяки втручанню УНІАН першо. в Україні добилася перегляду незаконно розрахованої і такої, що не відповідає нормам Європейського суду з прав людини, суми пені за прострочення виконання рішення ЄСПЛ у справі «Щукін та інші проти України», в рамках якої розглядався її позов.

Між тим в порушення зобов'язань України в повній мірі виконувати рішення ЄСПЛ - нараховувати пеню за прострочення виплати боргу по нормі Євросуду - нова розрахована сума не відповідає рішенням ЄСПЛ.

Дехтяренко готує новий позов до суду для отримання повної суми пені. УНІАН продовжить відстежувати ситуацію.

Підконтрольні Мін'юсту відомства порушують положення про виконання своїх обов'язків з нарахування та виплати пені згідно з пунктом резолютивної частини рішення ЄСПЛ. Тобто, пеня розраховується не на принципах ЄСПЛ, а за власною формулою. Через це цього сума, пропонована до виплати, у сотні разів менше, ніж та, що має бути на підставі рішення Європейського суду.

Пеня за несвоєчасну виплату являє собою "простий відсоток" (simple interest) у розмірі граничної процентної ставки Європейського центрального банку, яка діє в період несплати і до якої повинні бути додані ще 3%. Нарахування цих відсотків, як і сплата відшкодування, є обов'язковими для України відповідно до статті 46 Конвенції про захист прав людини і основних свобод.