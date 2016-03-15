На Донбасі з полону бойовиків звільнено ще трьох українців, Порошенко назвав їхні імена (фото)

20:04, 15 березня 2016
Суспільство
1622 0
оновлено

На Донбасі з полону бойовиків звільнено ще трьох українців: двох військових та одного цивільного.

плен, украинцы, освобождение / facebook.com/iryna.gerashchenko

Про це президент України Петро Порошенко написав у своєму Facebook.

"Добра новина! Визволені з полону двоє військових: Григорій Завізон та Петро Єрошевич. Також було звільнено одного цивільного - Петренко Вадима", - написав він.

ПП: Добра новина! Визволені з полону двоє військових та один цивільний: Григорій Завізон, Петро Єрошевич та Вадим ПетренкоСлава Україні!

Опубликовано Петро Порошенко 15 марта 2016 г.

Читайте такожЗвільнена з полону журналістка Варфоломеєва розповіла про зарплату бойовиків

Нагадаємо, раніше Геращенко заявила, що у полоні бойовиків залишаються 129 заручників.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня було звільнено з полону терористів українську журналістку Марію Варфоломеєву. Її обміняли на двох спільників бойовиків – українку-мешканку тимчасово окупованої території і громадянина РФ.

Варфоломеєву затримали за звинувачення у "шпіонажі", за проукраїнську позицію, за активну участь у Євромайданах у Луганську, за патріотичну символіку на фото в соцмережах.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter