На Донбасі з полону бойовиків звільнено ще трьох українців, Порошенко назвав їхні імена (фото)

Про це президент України Петро Порошенко написав у своєму Facebook.

"Добра новина! Визволені з полону двоє військових: Григорій Завізон та Петро Єрошевич. Також було звільнено одного цивільного - Петренко Вадима", - написав він.

ПП: Добра новина! Визволені з полону двоє військових та один цивільний: Григорій Завізон, Петро Єрошевич та Вадим ПетренкоСлава Україні! Опубликовано Петро Порошенко 15 марта 2016 г.

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Нагадаємо, раніше Геращенко заявила, що у полоні бойовиків залишаються 129 заручників.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня було звільнено з полону терористів українську журналістку Марію Варфоломеєву. Її обміняли на двох спільників бойовиків – українку-мешканку тимчасово окупованої території і громадянина РФ.

Варфоломеєву затримали за звинувачення у "шпіонажі", за проукраїнську позицію, за активну участь у Євромайданах у Луганську, за патріотичну символіку на фото в соцмережах.