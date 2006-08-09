RosUkrEnergo виганяють з Польщі

Найбільша польська державна нафтогазова компанія PGNiG (аналог НАК «Нафтогаз України») готова відмовитися від співпраці зі швейцарською компанією RosUkrEnergo. При цьому заміна постачальника газу може призвести до подорожчання палива на 30%. Про це повідомляє польська газета Rzeczpospolita.

В кінці цього року закінчується дія договору, за яким PGNiG отримувала газ від RosUkrEnergo за середньою ціною $230. Керівництво PGNiG опинилося перед вибором - дорогий газ або поступка «Газпрому». Доступ до дешевшого російського газу означає, що Польщі доведеться надати «Газпрому» доступ до управління польською ділянкою газопроводу Ямал - Німеччина, а також право працювати на внутрішньому ринку.

Як пише Rzeczpospolita з посиланням на джерело в PGNiG, «газ, швидше за все, буде, але головною проблемою залишається ціна, за якою компанія його купуватиме». «Ми ведемо переговори про додаткову купівлю газу у компаній, з якими PGNiG співпрацює», - повідомили в прес-службі PGNiG.

Джерело, близьке до керівництва RosUkrEnergo, повідомило, що «на даному етапі активних переговорів з PGNiG не ведуть».

Зараз Польща проводить близько 14 млрд куб. м і забезпечує власні потреби газу всього на 30%, інше припадає на імпорт. При цьому найбільшими постачальниками є Росія, Казахстан, Німеччина і Норвегія.

Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізуллін вважає, що дії Польщі є політичним кроком, направленим на те, щоб показати рішучість диверсифікувати постачання газу.

Хоча, за його словами, цій країні «в короткостроковій перспективі навряд чи вдасться знайти заміну «Газпрому», і, швидше за все, вартість російського газу зросте».

"Обком" з посиланням на "Дело"