Майор, який застрелив солдата, був елементарно п`яний

Стали відомі результати аналізів крові і сечі чергового по в/ч А-0312 майора М. Винникова, який 6 серпня вистрілив у потилицю з табельного пістолета рядовому Р. Пащенку. Під час несення служби офіцер був у нетверезому стані, зробили висновок у Полтавському обласному наркологічному диспансері, де і проводили аналізи.

Про це сьогодні «Обкому» повідомив військовий прокурор Полтавського гарнізону підполковник юстиції Володимир Калусенко. Історія з аналізами викликала в Полтаві великий резонанс. Вчора, під час похорону солдата, його рідні і близькі висловлювали здивування тим, що протягом майже трьох діб лікарі не давали відповіді на запитання: чи був п`яним офіцер? Запала підозра, що слідство навмисно затягують, щоб вигородити чергового по частині. Підполковник В. Калусенко пояснив, що теж цікавився цим питанням. У наркодиспансері пояснили, що затримка відбулася через те, що аналізи робили у вихідні дні.

Сьогодні військовий суд вирішуватиме питання про подальше утримання майора під вартою. Прокуратура наполягає на продовженні його арешту.