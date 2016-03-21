Екс-начальник вінницької поліції Шевцов повідомив про місце свого перебування і готовий до співпраці зі слідством

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Повідомив слідству і прокуратуру про місце свого перебування. Готовий до повної співпраці. У даний момент відновлюю здоров'я в медзакладі", - зазначив Шевцов.

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Нагадаємо, на початку березня вінницькі активісти оприлюднили інформацію про можливу причетність Шевцова до сепаратизму, посилаючись на публікації в соцмережах Шевцова і його сім'ї. Сам Шевцов повідомив, що сторінки його і його дружини були раніше зламані, а звинувачення базуються на фото в соцмережах, вирваних з тимчасового контексту.

Шевцова звинувачують у державній зраді, його затримали в аеропорту "Бориспіль" з квитками до Мінська, а звідти до Москви.

20 березня суд випустив з-під варти скандального екс-керівника вінницької поліції Шевцова.