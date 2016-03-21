Аваков анонсував початок роботи патрульної поліції ще в трьох містах
22:24, 21 березня 2016Суспільство
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про початок роботи нової патрульної поліції цього тижня ще в трьох містах.
Аваков анонсував початок роботи патрульної поліції ще в трьох містах / фото: УНІАН
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"…Завтра запускаємо нову патрульну поліцію в Житомирі, в четвер - в Борисполі, в неділю - в Чернівцях", - зазначив він.
А також, за словами міністра внутрішніх справ, у суботу "відбудуться великі навчання Нацгвардії у Петрівцях".
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Раніше УНІАН повідомляв, що 1 березня у Черкасах на площі Богдана Хмельницького відбулася церемонія складання присяги працівниками патрульної поліції міста.
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