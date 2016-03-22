Захист буде подавати апеляцію на арешт Краснова - адвокат
Захист голови Громадянського корпусу "Азов-Крим" Станіслава Краснова має намір подавати апеляційну скаргу на арешт активіста.
Про це Крим.Реалії повідомив адвокат Краснова Андрій Мамалига.
«Мотивувальна частина не була озвучена, її обіцяли нам 23 березня. Ми плануємо апеляцію на це рішення....СБУ в підозрі на держзраду посилається на дані оперативно-розшукових заходів контррозвідки», – сказав Андрій Мамалига.
Як повідомляв УНІАН, Шевченківський районний суд міста Києва взяв під варту "азовця" Станіслава Краснова. Таким чином він задовольнив клопотання прокурора Андрія Сватка про зміну Краснову запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на взяття під варту до 26 квітня.
Нагадаємо, голову Громадянського корпусу "Азов-Крим" затримали в ніч на 28 лютого на Київщині. В СБУ стверджують, що він разом із своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігали зброю та вибухівку. Також СБУ заявила, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні.
Адвокат Краснова Андрій Мамалига заявив, що співробітники СБУ до його підзахисного застосовували тортури, вимагаючи зізнатися про схованку зі зброєю.
3 березня суд обрав Краснову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Крім того, суд зобов'язав Краснова здати паспорт громадянина України та закордонний паспорт, а також зобов'язав органи прокуратури провести перевірку факту його побиття і направити його до судово-медичного експерта, який задокументує тілесні ушкодження.
Читайте такожУ справі "азовця" Краснова стало відомо про нові підозри: тероризм, шпигунство, держзрада
У той же день Краснову пред'явили нові підозри - підготовка терактів, шпигунство і державна зрада.
15 березня слідчі СБУ звернулися до суду щодо зміни запобіжного заходу Краснову з цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою.