Захист буде подавати апеляцію на арешт Краснова - адвокат

Про це Крим.Реалії повідомив адвокат Краснова Андрій Мамалига.

«Мотивувальна частина не була озвучена, її обіцяли нам 23 березня. Ми плануємо апеляцію на це рішення....СБУ в підозрі на держзраду посилається на дані оперативно-розшукових заходів контррозвідки», – сказав Андрій Мамалига.

Як повідомляв УНІАН, Шевченківський районний суд міста Києва взяв під варту "азовця" Станіслава Краснова. Таким чином він задовольнив клопотання прокурора Андрія Сватка про зміну Краснову запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на взяття під варту до 26 квітня.

Нагадаємо, голову Громадянського корпусу "Азов-Крим" затримали в ніч на 28 лютого на Київщині. В СБУ стверджують, що він разом із своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігали зброю та вибухівку. Також СБУ заявила, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні.

Адвокат Краснова Андрій Мамалига заявив, що співробітники СБУ до його підзахисного застосовували тортури, вимагаючи зізнатися про схованку зі зброєю.

3 березня суд обрав Краснову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Крім того, суд зобов'язав Краснова здати паспорт громадянина України та закордонний паспорт, а також зобов'язав органи прокуратури провести перевірку факту його побиття і направити його до судово-медичного експерта, який задокументує тілесні ушкодження.

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У той же день Краснову пред'явили нові підозри - підготовка терактів, шпигунство і державна зрада.

15 березня слідчі СБУ звернулися до суду щодо зміни запобіжного заходу Краснову з цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою.