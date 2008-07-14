Скільки коштує земля в передмісті Києва під котеджне будівництво

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 7 до 13 липня зросла на 0,31% (на 5 дол.) - до 6 тис. 534 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії, за вказаний період зростання вартості земельних ділянок спостерігалося в Бориспільському районі - на 0,14% (на 9 дол.), до 6 690 дол./сотка; Броварському - на 0,69% (на 38 дол.), до 5 511 дол./сотка; Васильківському - на 0,65% (на 32 дол.), до 4 901 дол./сотка; Макарівському районі - на 0,27% (на 7 дол.), до 2 543 дол./сотка і Фастівському - на 0,68% (на 9 дол.), до 1 325 дол./сотка.

При цьому зниження вартості землі зафіксовано в Києво-Святошинському районі - на 0,17% (на 17 дол.), до 10 314 дол.; Обухівському - на 0,30% (на 24 дол.) до 8 041дол./ сотка; Вишгородському - на 0,02% (на 1 дол.), до 5 730 дол./сотка; Бородянському - на 0,16% (на 4 дол.), до 2 756 дол./сотка; Кагарлицькому - на 0,11% (на 2 дол.), до 1 769 дол./сотка і Баришівському районі - на 0,31 (на 4 дол.), до 1 276 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від усієї сукупності виставлених на продаж в одинадцяти районах Київської області становить: у Макарівському районі - 32%, Бориспільському - 11%, Васильківському - 9%, Києво-Святошинському - 17%, Броварському - 9%, Обухівському - 3%, Бородянському - 7%, Вишгородському - 8%, Кагарлицькому - 1%, Баришівському - 2%, Фастівському районі - 1%.

Як повідомляв УНІАН, за січень-червень ц.р. середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво зросла на 11% (на 645 дол.) - до 6 тис. 509 дол. за сотку.

У 2007 році вартість земельних ділянок у передмісті Києва під котеджне будівництво зросла на 67% (на 2 364 дол.) - до 5 864 дол. за сотку.