МЗС: Савченко можуть повернути в Україну до літа

Про це у коментарі телеканалу "Дождь" заявив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я думаю, що ми можемо вийти на якусь конкретику після того як закінчиться десятиденний термін подачі апеляції. Її, як відомо, не буде, тому що Надія відмовилася подавати апеляцію. Рішення вступить в силу. Стільки разів ми вже були обмануті у цих очікуваннях, тому я можу тільки висловити сильну надію, що за дуже короткий проміжок часу після того як рішення набере чинності, Савченко зможе повернутися додому. Якщо все буде нормально, то, я думаю, до літа Савченко зможе повернутися", - сказав він.

Кулеба не виключає, що її обміняють на російських військовослужбовців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва, затриманих у Луганській області.

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Як повідомляв УНІАН, суд в Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також суд присудив Савченко штраф в 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

Савченко і її захист відкидають звинувачення і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її в Росію.

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Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

За час утримання в СІЗО Савченко кілька разів оголошувала голодування і погрожує розпочати сухе голодування з 6 квітня.