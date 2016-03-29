РФ не зможе повернути Савченко в рамках Мінських угод - адвокат
Росія не стане обмінювати українську льотчицю Надію Савченко на ув'язнених ГРУшників в рамках Мінських домовленостей, оскільки не визнає себе стороною конфлікту на Сході України.
Про це в ефірі "5 каналу" заявив адвокат українки Марк Фейгін.
"Я думаю, що РФ не зможе повернути Савченко в рамках Мінських угод, інакше слід буде визнати тоді, як наслідок, що Росія бере участь у цьому збройному конфлікті і що обмін на тих же Єрофєєва і Александрова на Савченко в раках цих Мінських домовленостей, досягнутих в Нормандському форматі, будуть опосередкованим зізнанням участі Росії у війні на Сході України", - заявив він.
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Як повідомляв УНІАН раніше, в МЗС РФ заявили, що Росія не може звільнити незаконно засуджену в РФ українську льотчицю Надію Савченко згідно з Мінськими домовленостями, оскільки не є суб'єктом угод і може лише чинити тиск на сторони конфлікту.