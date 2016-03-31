На Закарпатті зіштовхнулися мікроавтобус з пасажирами та вантажівка

Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Закарпатській області.

"Сьогодні близько 20-ї годині на дорозі міжнародного значення Київ-Чоп трапилася аварія. В районі Села Ганьковиця на Свалявщині мікроавтобус "Мерседес Спринтер" зіткнувся із фурою. Причіп вантажівки занесло і вдарило мікроавтобус, який рухався назустріч", - йдеться в повідомленні.

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В результаті аварії водій мікроавтобуса помер на місці, а восьмеро пасажирів травмовано. "Їх забрала швидка до Свалявської районної лікарні", - зазначили в поліції.

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Пасажирами мікроавтобуса були відпочиваючі із Трускавця. Туристи їздили до Берегова на екскурсію та поверталися до санаторію.