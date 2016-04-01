У Кремлі заявили, що "нових елементів" у справі Савченко немає

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чи обговорюється питання обміну Савченко на росіян.

"Мені нема чого додати до того, що ми говорили на початку тижня. Будь-яких нових елементів немає", - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Пєсков повідомив, що жодних рішень щодо Савченко поки що не прийнято.

"Наразі я можу лише констатувати, що поки що жодних дій не вживалося. Де-юре і де-факто на сьогодні Савченко є засудженою. Де-юре вона має можливість апелювати. Чекаємо. Якщо будуть якісь рішення чи дії вживатимуться, ми вас поінформуємо", - сказав Пєсков.

Сьогодні, 1 квітня, представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін припустив, що Савченко краще обміняти на громадян РФ, затриманих в Україні.

"Але якщо це допоможе витягнути з київських катівень добрих і чесних людей, то можна і піти на обмін. Можливість за законом тут лише одна — передати для відбуття покарання на батьківщину", - заявив Маркін.

Раніше в Міністерстві закордонних справ РФ назвали брехнею повідомлення ЗМІ про "закулісні переговори" про можливий обмін українського військовослужбовця.

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Довідка УНІАН. 22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів.

Після оголошення вироку Савченко заявила, що з 6 квітня відновить суху голодовку, вимагаючи свого повернення до України.

Президент України Петро Порошенко запевнив, що робить усе можливе для повернення Савченко, і готовий передати Росії спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва, затриманих за участь у збройній агресії проти України. Судовий розгляд їх справ перебуває на фінальній стадії.