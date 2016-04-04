Українські та світові онкологи об'єдналися проти раку молочної залози

Організатором масштабного форуму стала Лікарня ізраїльської онкології. Третій рік поспіль LISOD ініціює проведення заходу, в якому, крім українських лікарів, беруть участь відомі у світі експерти в галузі онкопластичної та відновної хірургії молочної залози, клінічної та радіаційної онкології з Німеччини, Польщі, Ізраїлю, Великобританії, Єгипту, Румунії, Італії, Швеції.

Боротьба з раком грудей — проблема світового масштабу. Проте в Україні ця проблема стоїть особливо гостро, оскільки майже половина хворих помирає (за даними Національного канцер-регістру 16,5 тисяч жінок щорічно захворює, вмирає 7,5 тисяч хворих). Більш того, рак молочної залози сильно "помолодшав". На конференції, крім доповідей про різні методи органозберігального лікування та реконструкції молочних залоз, пролунали виступи про особливості раку молочних залоз у молодих жінок, у тому числі й у вагітних. Цю проблему широко висвітлила головний онколог ізраїльської системи охорони здоров'я Нава Зигельман-Даніелі. Ще кілька років тому в Україні питання збереження плоду при раку грудей навіть не обговорювалося: переривали вагітність. Сьогодні завдяки розвитку нових методів лікування у жінок, хворих на рак грудей, з'явилися не тільки примарні надії, а й реальні шанси на нормальне виношування дитини і щасливе здорове материнство після одужання. Учасники конференції отримали унікальні знання про методи лікування вагітних.

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За словами завідувача Центру сучасної мамології LISOD Андрія Жигуліна, завдання онкологів – не тільки врятувати жінку, а й зберегти молочну залозу і провести лікування так, щоб пацієнтка вийшла з лікарні з гарнішими грудьми, ніж до хвороби. Цей та інші найважливіші аспекти протягом двох днів обговорювали українські лікарі й зарубіжні експерти. Віце-президент Євразійського товариства з боротьби із захворюваннями молочної залози Стефано Зурріда зазначив: "Ця конференція є дуже важливою для обміну досвідом між лікарями з різних країн. Також важливий контакт між лікарями різних спеціальностей. Київський форум ще раз довів, що наука не має кордонів і повинна бути доступна для всіх у будь-якій точці світу".