Громадянство Угорщини за спрощеною системою отримали понад 760 тисяч осіб, в тому числі українці

Як повідомляє mukachevo.net, про це заявив віце-прем'єр Угорщини, що відповідає за національну політику Жолт Шем'єн на Форумі угорських представників Карпатського басейну (KMKF) в Будапешті.

У свою чергу 28 тисяч поданих заяв було відхилено.

При цьому у матеріалі не зазначається, скільки саме українців отримали угорське громадянство за спрощеною системою і скільком відмовили.

Водночас через військовий конфлікт в Україні на Закарпатті значно збільшилася кількість заявників, які бажають отримати паспорт і посвідчення особи громадянина Угорщини. Це пов'язано із бажанням захистити своє життя, – розповів "Радіо Орієнт" угорський урядовий комісар Томаш Ветцель.

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За його словами, кількість отриманих паспортів, що надає Угорщина за спрощеною системою, сягне 1 млн осіб приблизно у 2018 році. Найголовніше, що цей закон відмінив норму отримання громадянства лише за умови проживання на території країни. Наразі триває підготовка до видачі нового електронного посвідчення особи, яке також буде надаватися безкоштовно.

За словами Ветцеля, заявки на отримання громадянства можна подавати через консульства та посольства Угорщини, які є в кожній країні Карпатського басейну.

"Наша мета і я цього хочу особисто, аби кожен, хто хоче стати громадянином Угорщини, міг скористатися цим правом", – сказав Ветцель.

Крім того, нові громадяни матимуть право не тільки брати участь в парламентських виборах кожні чотири роки, але й у референдумах, при чому не зобов'язані мати постійне місце проживання та поштову адресу в Угорщині.

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Також, за словами Жолта Шем'єна, угорський уряд вирішив започаткувати на Закарпатті програму економічного розвитку, схожу на ту, що діє на теренах сербської Воєводини, де також проживає чисельна угорська громада. Загалом для підтримки діаспори за кордоном через фонд Габора Бетлена виділено 22 млрд форинтів. Зокрема для закарпатських угорців цього року нададуть близько 2 млрд форинтів.

Шем'єн нагадав, що у зв'язку з важкою ситуацією у Закарпатті, угорський уряд вирішив забезпечувати матеріальною підтримкою угорських вчителів і медичних працівників, а також оплачувати харчування у дошкільних закладах.

Він також підкреслив, що важливо, аби угорці, які проживають за кордоном, мали можливість залишатися у себе на батьківщині і уряд Угорщини цьому маскимально сприятиме.

Як раніше повідомляв УНІАН, Угорщина через біженців оголосила кризову ситуацію на всій території.