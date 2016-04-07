У анексованому Криму знищили майже дві тонни санкційних овочів і фруктів

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на підконтрольну Москві прокуратуру півострова.

«Встановлено, що на ринку реалізовували продукцію, яка, згідно з відповідними указами президента Російської Федерації, заборонена до ввезення, оскільки країнами її походження є країни Європи і Туреччина. Загалом виявили майже 2 тонни санкційних овочів і фруктів, які були вилучені і того ж дня утилізовані», – йдеться в повідомленні.

Згідно з цією інформацією, перевірці підлягало «дотримання законодавства при реалізації сільськогосподарської продукції та міграційного законодавства».

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«Матеріали щодо семи підприємців, які торгували забороненою продукцією, спрямовані в управління «Росспоживнагляду» для притягнення до адміністративної відповідальності... Крім того, щодо восьми осіб складено адміністративні матеріали за порушення міграційного законодавства», – зазначили у відомстві.

Напередодні кримський адвокат Жан Запрута повідомив, що на ринках у Сімферополі вранці 6 квітня російські силовики влаштували тотальну перевірку документів, після чого провели низку затримань. Адвокат вказав на перевищення посадових повноважень силовиками і зажадав правової оцінки.