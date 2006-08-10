Янукович знає більш актуальне питання, ніж федералізація

Реформування системи місцевого самоврядування є більш актуальним питанням, ніж федеральний устрій держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на своїй першій прес-конференції як прем`єр-міністр.

«Питання про федеральний устрій держави виникло на емоційній основі під час виборів 2004 року. Це була відповідь тієї частини населення, яка вважала себе певною мірою або обдуреною, або поставленою в умови дискримінації. У цих умовах ми відреагували на наших виборців і не ставили жорстко це питання, а запропонували дискусію про територіальний устрій держави», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На думку прем`єр-міністра, на сьогоднішній день більш актуальним питанням є реформування місцевого самоврядування, передбачене змінами до Конституції. «Ми поставили завдання крок за кроком робити, йти шляхом децентралізації влади і дійти до такого рівня, який дозволить відчути, що влада сильна», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ також вважає, що зміни бюджетних відносин і податкова реформа повинні відбуватися в рамках реформи місцевого самоврядування.

«Багато країн пішли шляхом розвитку європейського регіоналізму. Це важкий шлях, але, як засвідчила практика, створення партнерських відносин влади і регіонів сприяє досягненню ефективного результату і створює умови всебічного розвитку регіонів, зокрема в культурній і гуманітарній галузях», - вважає В.ЯНУКОВИЧ.