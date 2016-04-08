Правоохоронці щільними рядами відтісняють протестувальників на Банковій, поранено фотографа

Біля будівлі Адміністрації президента сталася чергова сутичка між правоохоронцями та протестувальниками.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції підвезли нові шини на вулицю Банкову, але їм не дали під'їхати безпосередньо до місця акції, тому активісти несли шини в руках від будівлі Нацбанку.

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Вони склали їх на місце згарища, де раніше учасники акції палили шини.

Проте правоохоронці відразу ж підбігли та відтягли шини. Через це між ними та учасниками акції сталася штовханина, під час якої із даху автомобіля впала велика імпровізована дерев'яна шибениця.

За словами представників ЗМІ, «шибениця» впала на фотографа “Рейтер”. У нього розбита голова і його відвели, щоб надати медичну допомогу.

Наразі правоохоронці щільними рядами відтісняють учасників акції на Банковій.

Перед цим екс-учасник Автомайдану Сергій Коба заявив, що акція буде безстроковою і до неї мають приєднатися представники Автомайдану з різних регіонів України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля Адміністрації президента протестувальники розпочали акцію з вимогою звільнення корупціонерів та сепаратистів із керівних посад у правоохоронних органах в областях.

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За словами учасників акції, вони прийшли до АП, щоб особисто зустрітись з президентом України Петро Порошенком, аби передати йому звернення з вимогою звільнення керівника Антитерористичного центру СБУ Віталія Малікова, керівників Національної поліції у Чернівцях та Вінниці, представників «старої системи» із органів прокуратури в Одесі, Харкові, Житомирі, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

Активісти стверджують, що реформи в Україні не проводяться, бо корупціонери знову обіймають керівні посади.

За даними Нацполіції, приблизно о 13-й годині активісти почали палити автомобільні шини, при цьому заважали їх загасити. Сталася сутичка.