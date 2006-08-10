На Луганщині оголошено збір коштів на спорудження пам’ятника Шевченку

Частину коштів виділить ДП «Сведловантрацит»

У місті Свердловськ Луганської області оголошено збір коштів та відкрито благодійний рахунок на спорудження пам’ятника Тарасові Шевченку. Як повідомляє прес-служба Свердловської міської ради, автор проекту монумента - заслужений художник України, скульптор Микола МОЖАЄВ. Вартість проекту - 800 тис. грн. Пам’ятник разом з монументом 5 метрів заввишки буде побудовано зі світло-сірого граніту. Частину коштів виділить ДП «Сведловантрацит».

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