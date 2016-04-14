Афонський старець розповів про те, як українцям пережити важкі часи

Про це афонський старець розповів в інтерв'ю сайту "Православний спадок України на Святій Горі Афон".

"Я думаю, що в період економічних труднощів нам необхідно більш енергійно працювати на землі, данній нам Богом. Адже сказав Господь, що від плодів її ми будемо їсти. Через наші старання і працю Господь дасть нам сили у нинішніх випробуваннях, але нам треба припинити заблудше і неправильне життя. Тільки через роботу і працю ми зможемо вийти з життєвого тупика", - зазначив геронда.

Також ігумен афонського монастиря нагадав про важливість допомагати знедоленим.

"В очах Божих співчуття, допомога, підтримка тих, хто цього потребує, є великим приношенням. В наш час просто необхідно допомогати стражденній людині, яка втратила все, що мала у своєму житті", - сказав архімандрит Алексій.

Разом з тим він нагадав про те, що "випробування завжди посилаються Господом, як свідчення Його любові".

"Через випробування і труднощі нам треба знову знайти правильну дорогу і повернутися на шлях каяття... Коли людина має віру, надію і довіру до Бога, тоді вона черпає сили від даної йому Божественної благодаті. І ці сили допомагають їй протистояти проблемам і труднощам. Хто вірує в Бога – сильна людина. Той, хто не вірить, поневолюється відчаєм, смутком, печаллю, розчаруванням, він не бачить світла, оскільки йому не вистачає Христа", - зазначає афонський старець.

За його словами, в останні роки люди приїжджають на Афон схвильованими, повними проблем.

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"Вони не знають, що буде завтра. Така ситуація їх призводить до невизначеності та незахищеності", - каже ігумен монастиря на Святій Горі Афон.

Водночас він нагадує про те, що Афон – "це місце молитви, покаяння, аскези, а також праці".

"Тому люди, які приїжджають на Афон, беруть приклад у ченців. Багато хто приїжджає побачити святині: чудотворні ікони та святі мощі, до яких можна прикластися; приїжджають сповідатися, щоб почати нову сторінку у своєму житті. Багато паломників скидають з себе всю свою скверну і стають чистими, тим самим вони починають нову сторінку у своєму житті, коли покинуть Афон", - констатує геронда.