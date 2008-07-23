У “Феофанії” розроблено локальні клінічні протоколи меддопомоги

У Клінічній лікарні “Феофанія” розроблені локальні клінічні протоколи надання медичної допомоги пацієнтам, що створені з використанням медичних стандартів на засадах доказової медицини.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив заступник керівника Державного управління справами Ростислав ВАЛІХОВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, система стандартизації медичних послуг на засадах доказової медицини є способом не лише істотного поліпшення якості надання медичної допомоги, а й раціонального використання ресурсів галузі. Він зауважив, що це дає змогу дотримуватися чітких критеріїв у відносинах між лікарем та пацієнтом. Р.ВАЛІХНОВСКИЙ наголосив, що медичним стандартом у міжнародній практиці вважається нормативний документ, який визначає перелік правил, вимог та норм щодо надання якісної медичної допомоги. В свою чергу, додав він, клінічний протокол є деталізованою інструкцією реалізації етапів щодо надання медичної допомоги пацієнту. Заступник керівника Державного управління справами зауважив, що досвід “Феофанії” у застосуванні клінічних протоколів є передовим. “Клініка не тільки розробила, а і працює за цими протоколами”, - сказав він.

В той же час, за словами Р.ВАЛІХНОВСЬКОГО, розробка таких протоколів дозволяє не тільки реорганізувати лікарню і оптимізувати її можливості, а й створити структуру, що буде контролювати реалізацію принципів протоколів.

В свою чергу головний лікар “Феофанії” Ігор СЕМЕНІВ зауважив, що на розробку клінічних протоколів знадобилося 4 місяці. Він наголосив, що ці локальні протоколи стосуються надання невідкладної допомоги. І.СЕМЕНІВ зазначив, що втілення таких протоколів дає колосальний ефект. Зокрема, практика довела, що перевагу отримують як пацієнти, оскільки забезпечується обстеження і лікування за сучасними технологіями, так і лікувальний заклад, який має змогу раціонально використати фінансові, кадрові та матеріальні ресурси.

В той же час, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Василь НЕТЯЖЕНКО зауважив, що практика застосування клінічних протоколів давно впроваджується в світі. Зараз, за його словами, широко розвивається розробка клінічних протоколів, що стосуються профілактичної медицини. В той же час, наголосив він, недоліком протоколів є їх “короткоживучість”, оскільки такий документ потребує удосконалення кожних 2-3 роки.