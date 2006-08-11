Київ може лишитися без газу

Київ за борги можуть днями відключити від постачання газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час розширеної колегії КМДА начальник головного управління палива, енергетики та енергозбереження Олексій ДЕМИДОВ.

За його інформацією, місто на сьогоднішній день заборгувало газопостачальним організаціям 117 млн. грн. Вчора під час селекторної наради, яку проводив міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО влада столиці отримала попередження про те, що у випадку непогашення заборгованості буде вжито заходів про припинення газопостачання об’єктів «Київенерго».

«Тому Іван ФОМЕНКО (перший заступник голови КМДА - УНІАН) сьогодні дав доручення всім житловим організаціям вжити заходів щодо погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги. А “Київенерго” вже буде вирішувати питання щодо погашення боргів за допомогою кредитних ресурсів», - повідомив журналістам О.ДЕМИДОВ.