У РФ вважають стан здоров'я Савченко задовільним

Про це йдеться у відповіді уповноваженого з прав людини у Ростовській області РФ на звернення уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської з проханням посприяти у наданні українській бранці необхідної медичної допомоги, повідомили УНІАН у прес-службі українського омбусмена.

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Зокрема, як зазначила Лутковська, протягом останнього тижня вона двічі зверталася до колеги з Російської Федерації з проханням допустити до Савченко українських лікарів.

«Враховуючи те, що не було ніякої відповіді, я звернулася до колеги з Ростовської області. Сьогодні я отримала невтішну відповідь. Адже, за словами адвоката Надії Савченко, наразі вона у критичному стані, етапування рівноцінне смерті», – зазначила Лутковська.

У листі також йдеться, що Савченко, яка оголосила сухе голодування, відмовилася від медичного обстеження російськими лікарями.

Як повідомляв УНІАН, суд у Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

Савченко з 6 квітня відновила сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну. За даними адвокатів льотчиці, Савченко перебуває у тяжкому стані.