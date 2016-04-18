Через три доби військові можуть залишитись без дизпалива - ЗМІ

Як свідчить офіційне звернення начальника Тилу ЗСУ, дизельного палива літніх сортів залишилося на 3 доби, пише Українська правда.

В документі вказується, що в армії склалася "критична ситуація із забезпеченням дизпаливом літніх сортів".

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Зазначається, що в разі ненадходження такого палива до 20 квітня, заправлятися будуть дизельним арктичним пальним. При цьому, як йдеться у документі, будуть повністю використані "непорушні запаси дизпалива".

Цю інформацію також підтвердила Тетяна Доманова з числа "волонтерського десанту" у ЗСУ, яка є одним із розробників законопроекту №4288 щодо закупівель в армію. За її словами його прийняття допоможе вирішити проблему.

Доманова зазначила, що 1 квітня закінчився експеримент, за яким "Міноборони здійснювало закупівлю на експериментальній основі через електронні торги і електронний аукціон".

Вона нагадала, що в кінці минулого року був прийнятий закон "Про державні закупівлі". Проте, за її словами, наразі закупівлі на армію через систему "Prozzoro", яка почала повноцінно діяти з 1 квітня, не можуть здійснюватися.

"Ми передбачили в цьому законі (4288 – УНІАН), що Міністерство оборони буде мати окремий закон для закупівель", - сказала вона.