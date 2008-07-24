У шести областях через негоду без світла залишились 212 населених пунктів

У ніч з 23 на 24 липня внаслідок ускладнення погодних умов, зокрема, сильного дощу та поривів вітру місцями до 20 м/с і через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у шести областях сталося знеструмлення 212 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, знеструмлено у Рівненській області 128 населених пунктів, Одеській – 28, Вінницькій – 24, Хмельницькій – 21, Миколаївській – 10 і Волинській – 1.

Роботи з відновлення електропостачання проводять аварійні бригади обленерго.