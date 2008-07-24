Knauf зупинив свою інвестиційну діяльність в Україні (уточнена)

Через інфляційні процеси та спекуляції на ринку нерухомості в Україні німецька компанія «Кнауф» зупиняє свою інвестиційну діяльність у розвиток власних потужностей в Україні.

Про це сказано в заяві голови ради засновників Міжнародної групи «Кнауф», співвласника компанії Ніколауса КНАУФА, переданому сьогодні агентству УНІАН компанією «Кнауф Гіпс КИЇВ».

«Рішення про будівництво нового заводу гіпсокартонних плит і про збільшення виробничих потужностей лінії гіпсокартону на 50%, а лінії сухих будівельних сумішей на 300% було прийнято ще рік тому, - сказано в заяві. - Ніхто не міг передбачити, що результатом інфляційних процесів в Україні і спекуляцій на ринку нерухомості стане стагнація будівельної галузі та різке падіння продажу будівельних матеріалів».

Н.КНАУФ зазначив, що «ми зробили помилку, вклавши великі кошти в модернізацію виробництва, тому що продаж залишається на рівні минулого року». За його словами, «на складах заводу накопичуються запаси готової продукції на мільйони євро, і це в літній період, коли майже завжди існував ажіотажний попит на будівельні матеріали компанії «Кнауф».

«Потужності підприємств «Кнауф» в Україні використовують лише наполовину, у кращому разі – на дві третини, тому фірма «Кнауф» зупиняє свою інвестиційну діяльність в Україні до кращих часів, тобто мінімум на 2-3 роки», - заявив Н.КНАУФ.

Як повідомляв УНІАН, у Соледарі Донецької області на заводі «Кнауф Гіпс Донбас» запущено три нові виробничі лінії вартістю 80 млн. євро.

Вчора, 23 липня, відбувся урочистий запуск нових потужностей з виробництва Кнауф-гіпсоплит і сухих будівельних сумішей у присутності голови Ради засновників Міжнародної групи Кнауф - Ніколауса КНАУФА, голови Донецької ОДА Володимира ЛОГВИНЕНКА, голови Тернопільської ОДА Юрія ЧИЖМАРЯ та ін.