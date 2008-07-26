В результаті стихії на Заході України загинули вже 7 людей (фоторепортаж)

Стихія у Чернівецькій області стала причиною загибелі ще двох людей. Одна – зникла безвісти.

Як повідомив кореспондентові УНІАН голова Чернівецької ОДА, керівник обласного штабу з ліквідації стихії Володимир КУЛІШ, врятовано 115 осіб, з них 14 дітей, евакуйовано близько 500 буковинців. Внаслідок сильного паводку і підтоплення, через проливні дощі 23, 24 та 25 липня, у Чернівецькій області зруйновано 41 пішохідний міст, 17 переходів, вісім автотранспортних мостів, в тому числі один залізобетонний, ще чотири мости - в критичному стані.

24 липня, через руйнацію газопроводу середнього тиску, Чернівці переведено в режим аварійного газопостачання, обмежено газопостачання для промислових підприємств, не працюють два водозабори, які постачають в обласний центр питну воду. Повністю затоплено один з найбільших ринків України «Калинівський ринок», розташований біля річки Прут, яка в результаті паводку, вийшла з берегів на сотні метрів.

За словами В.КУЛІША, на всіх стратегічних об’єктах області виставлено охорону УМВС спільно із загонами МНС. З самого ранку в постраждалих районах Буковини почала працювати група з залученням депутатів місцевих рад, які документують завдані збитки.

Як повідомлялося раніше, у західних областях України внаслідок стихії загинули 4 особи, в т.ч. від зсуву грунту на житловий будинок 1 особа, від блискавки 2 особи (з них 1 дитина), 1 особа померла в лікарні та 1 особа пропала безвісти.

Також вчора стало відомо, що 24 липня на Буковині у затопленому внаслідок негоди підвалі загинув 27-річний житель села Чорногузи Вижницького району.

Внаслідок сильних грозових дощів, що мали місце 23-25 липня, та погіршення погодних умов протягом останньої доби, станом на 7 год. 26 липня на території Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської, Тернопільської та Чернівецької областей підтоплено 15 тис. 514 житлових будинків, 16 тис. 822 га сільськогосподарських угідь.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, окрім того, без електропостачання залишається 317 населених пунктів, пошкоджено 145 автомобільних та 95 пішохідних мостів, розмито 140 км автомобільних доріг

Фото Павла Василенка, Олександра Барана та Петра Гончара / УНІАН