Поліція розслідує проникнення людей у балаклавах до кабінету начальника Волинської митниці під час протесту (фото)

Як йдеться у повідомленні Головного управління поліції у Волинській області, 25 квітня станом на 12 годину близько 100 чоловік перекрили рух автотранспорту на автодорозі М-07 сполученням "Київ - Ковель - державний кордон" в селі Старовойтове Любомльського району за півкілометра від міжнародного автопереходу "Ягодин".

Станом на 15:00 рух транспорту на автодорозі було відновлено, проте учасники безстрокової акції, орієнтовно 200 осіб, перемістилися до адміністративної будівлі Волинської митниці Державної фіскальної служби, що в селі Римачі Любомльського району.

Близько 20 невстановлених осіб в капюшонах та балаклавах проникли в приміщення Волинської митниці ДФС. Чоловіки, пошкодивши двоє дверей, пройшли до кабінету керівника митниці. Працівники поліції намагалися завадити скоєнню протиправних дій і вимушені були до двох осіб застосувати спеціальні засоби, одягнувши на їх руки кайданки.

Слідчі Любомльського відділу поліції відкрили за цими фактами кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 296 (хуліганство), а також за ст.341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) Кримінального кодексу України. Триває слідство.