Поліція затримала дезертира, який щодня збирав в аеропорту Києва по 5 тисяч нібито для бійців АТО (фото, відео)

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Зазначається, що за цим фактом слідчі управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У поліції розповіли, що чоловіка в 2015 році судом було притягнено до відповідальності за самовільне залишення військової частини або місця служби. Крім того, участі у бойових діях та в АТО він не брав, а допомогу ЗСУ не надає.

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"За час своєї діяльності зловмисник встиг зареєструвати благодійну організацію та збирав гроші нібито на допомогу бійцям АТО. Однак на офіційний запит до Міноборони правоохоронці отримали відповідь: ця організація жодної допомоги військовослужбовцям не надає", - йдеться у повідомленні.

Так, чоловік вже зізнався правоохоронцям: "працював" майже кожного дня по три-чотири години, знав розклад літаків та обирав найбільш "перспективні" рейси. Одягнувшись у військову форму, чоловік просив гроші як у громадян України, так і в іноземців. Щодня його "заробіток" становив близько 5 тисяч гривень.