На Львівщині чоловік отримав травму в результаті вибуху при виготовленні саморобних петард

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Національної поліції у Львівській області, 24-річний житель одного із сіл Стрийського району 25 квітня був госпіталізований у реанімаційне відділення районної лікарні з проникаючим пораненням грудної клітини.

Слідчо-оперативна група встановила, що молодий чоловік намагався виготовити саморобні піротехнічні пристрої, щоб використовувати їх на Великдень. В результаті вибуху саморобного пристрою чоловік отримав поранення.

Працівники поліції розслідують усі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня у Подільському районі Києва стався вибух в гаражному кооперативі "Барвінок", в результаті якого загинув один чоловік.