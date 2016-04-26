На Львівщині чоловік отримав травму в результаті вибуху при виготовленні саморобних петард

11:47, 26 квітня 2016
Суспільство
28 0

У Львівській області 24-річний чоловік отримав поранення грудної клітини при виготовленні саморобних піротехнічних пристроїв.

Фото piro.ru

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Національної поліції у Львівській області, 24-річний житель одного із сіл Стрийського району 25 квітня був госпіталізований у реанімаційне відділення районної лікарні з проникаючим пораненням грудної клітини.

Слідчо-оперативна група встановила, що молодий чоловік намагався виготовити саморобні піротехнічні пристрої, щоб використовувати їх на Великдень. В результаті вибуху саморобного пристрою чоловік отримав поранення.

Працівники поліції розслідують усі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня у Подільському районі Києва стався вибух в гаражному кооперативі "Барвінок", в результаті якого загинув один чоловік.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter