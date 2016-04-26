Шустер оголосив голодування до відновлення йому дозволу на роботу в Україні (відео)

Про це він сказав в прямому ефірі на своєму каналі 3s.tv.

"Я оголошую голодування до тих пір, поки мені не повернуть право працювати в європейській країні під назвою Україна. Я в Європі народився, я в Європі жив, я в Європі отримав освіту, я Європу дуже люблю, моїм кумиром є Леонардо да Вінчі. Я за ці цінності готовий віддати дуже багато. Я буду голодувати, поки ці люди не змінять своє рішення", - сказав Шустер.

За його словами, зараз відбувається те, що він вже колись переживав у Росії у 2004 році, коли закрили його проект і скасували йому дозвіл на роботу та вид на проживання, після чого він був змушений покинути Росію і за порадою Бориса Нємцова переїхати до України.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що відомому телеведучому-громадянину Канади Шустеру анулювали дозвіл на роботу в Україні.

Державна служба зайнятості заявила, що дозвіл був анульований на підставі подання роботодавцем документів, які містили недостовірні дані.

Сам Шустер заявив журналістам, що має намір виходити в ефір, незважаючи на рішення центру зайнятості.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив розібратись у ситуації зі скасуванням дозволу на працевлаштування Шустера.

Президент Петро Порошенко висловив сподівання, що відповідні служби у найкоротший час вичерпають інцидент з журналістом Шустером.