Військовий експерт про мілітаризацію окупованого Криму: РФ хоче показати, що прийшла на півострів назавжди

Про це заявив російський військовий експерт Олександр Гольц, передає "Апостроф".

"Але одна справа готуватися до агресії, а інша — чинити тиск на Україну. Тобто, простіше кажучи, це облаштування території. Грубим, мілітарним способом", - зазначив він.

Військовий експерт РФ розповідає, що російські війська вздовж російсько-українського кордону (їх нараховується близько 40 тис. - Ред.) були стягнуті на той випадок, якщо в Криму щось піде не так.

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"А саме, якби українські частини чинили опір. Це угруповання російських військ повинно було, як мені видається, стримати висунення українських резервів до Криму. Це не означає відкрити другий фронт, а весь час погрожувати їм. Звичайно, якщо перед вами таке угруповання, ви ніякі резерви вже не двинете, оскільки вони потрібні тут і зараз", - підсумував Гольц.

Раніше Джемілєв заявляв, що на анексований півострів постійно надходить новітня техніка, а також РФ реставрує ядерну базу під Ялтою, яку Україна залишила після підписання Будапештського меморандуму.