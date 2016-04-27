Військовий експерт про мілітаризацію окупованого Криму: РФ хоче показати, що прийшла на півострів назавжди
У випадку з мілітаризацією окупованого Криму цілком очевидно, що Росія так намагається продемонструвати, що вона "прийшла на півострів назавжди".
Про це заявив російський військовий експерт Олександр Гольц, передає "Апостроф".
"Але одна справа готуватися до агресії, а інша — чинити тиск на Україну. Тобто, простіше кажучи, це облаштування території. Грубим, мілітарним способом", - зазначив він.
Військовий експерт РФ розповідає, що російські війська вздовж російсько-українського кордону (їх нараховується близько 40 тис. - Ред.) були стягнуті на той випадок, якщо в Криму щось піде не так.
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"А саме, якби українські частини чинили опір. Це угруповання російських військ повинно було, як мені видається, стримати висунення українських резервів до Криму. Це не означає відкрити другий фронт, а весь час погрожувати їм. Звичайно, якщо перед вами таке угруповання, ви ніякі резерви вже не двинете, оскільки вони потрібні тут і зараз", - підсумував Гольц.
Раніше Джемілєв заявляв, що на анексований півострів постійно надходить новітня техніка, а також РФ реставрує ядерну базу під Ялтою, яку Україна залишила після підписання Будапештського меморандуму.