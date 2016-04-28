У Порошенка розповіли, як жителі окупованого Криму можуть відновити український паспорт

Про це повідомляє Крим.Реалії.

«Якщо громадянин України раніше хоча б голосував, наприклад, встиг прийняти участь у виборах, то в будь-якому випадку він зареєстрований в єдиній базі – у реєстрі виборців. І інформація про те, що він, як громадянин України, раніше брав участь у виборах, можливо, є підставою для того, щоб вважати його громадянином України, який раніше отримував паспортний документ», - сказав він.

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Також, Максим Кожум'яка радить жителям анексованого півострова заздалегідь готувати необхідні для відновлення паспорта документи. У цьому випадку перетнути адміністративний кордон можна буде без паспорта.

«Громадянин, який перетинає адміністративний кордон, може засвідчити прикордонникам, що мета відвідування Державної міграційної служби для подачі документів, є оформлення паспорта. Він має при собі свідоцтво про народження, має відповідний пакет документів і вже звернувся в державні органи», - підкреслив він.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.