Мешканець прифронтового Гранітного підірвався на розтяжці, прийшовши на кладовище

Як повідомляє Волноваський відділ поліції, місцевий житель прийшов на цвинтар, щоб навести порядок на могилах рідних, і наткнувся на розтяжку.

Чоловік отримав осколкові поранення верхніх і нижніх кінцівок.

Стан потерпілого, за попередньою інформацією, нетяжкий, його госпіталізували до Волноваської міської лікарні.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Волноваського відділу поліції.

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Поліція також повідомляє, що протягом двох останніх тижнів працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій перевіряють кладовища на наявність вибухових пасток. Вже знешкоджено більше 20 таких "знахідок". Рятувальники отримали ще 48 заявок на перевірки місць поховання.

"У Гранітному, за інформацією ГСЧС, деякі розтяжки стояли від хреста до хреста", - сказано в повідомленні.

З початку 2015 року по теперішній час в результаті підривів на розтяжках, мінах і інших невідомих вибухових пристроях в Донецькій області загинули 30 мирних жителів, поранено 73 людини. З 103 випадків 39 осіб підірвалися на розтяжках.