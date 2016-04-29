Відлуння трагедії 2 травня: в Одесі замовник убивства євромайданівця засуджений до 10 років в'язниці

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, встановлено, що навесні 2015 року засуджений за 10 тис. доларів замовив вбивство одного з представників місцевого Євромайдану.

Потенційну жертву зловмисник вважав причетним до загибелі людей 2 травня 2014 року, в тому числі свого товариша.

Як відзначили в прес-службі, прокуратура області підтримувала державне обвинувачення у кримінальному провадженні, за результатами розгляду якого чоловік засуджений до 10 років позбавлення волі.

Громадянин визнаний винним у замаху на умисне вбивство на замовлення (ч. 2 ст. 15 п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Вердикт винесено 27 квітня.

У прес-службі уточнили, що правоохоронцям вдалося попередити замовне вбивство.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах, готувався замах на Сергія Ходияка, який брав участь у масових акціях у центрі Одеси 2 травня 2014 року.

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Нагадаємо, у червні 2015 року Приморський районний суд Одеси заарештував 29-річного місцевого жителя, який підшукував кілера для вбивства відомого проукраїнського активіста.

2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.