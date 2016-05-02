В аеропорту "Одеса" вишикувалися тітушки на захист Бойка і Новинського

Як повідомив УНІАН представник місцевого "Автомайдану", кілька десятків активістів приїхали на машинах з українськими прапорами до міжнародного аеропорту "Одеса". Вони розгорнули великий банер "2 травня - день пам'яті жертв кремлівської пропаганди і русифікації".

За даними співрозмовника агентства, в аеропорту вже знаходяться депутати від названої політсили Юрій Бойко і Вадим Новинський.

Крім того, за його словами, до міста прибули "автомайданівці" з кількох регіонів країни, щоб "підтримати одеситів у річницю трагічних подій 2014 року".

Як повідомляє Громадське TV Одеси, до аеропорту також прибули так звані тітушки. Охорона Бойка і Новинського налічує кілька десятків чоловіків і вишикувалася в очікуванні депутатів.

Читайте такожГПУ: до суду направлено кримінальну справу проти екс-начальника міліції Одещини у справі 2 травня

Як повідомляв УНІАН, "Правий сектор" заявив, що поява на Куликовому полі депутатів Верховної Ради від "Опозиційного блоку" розцінюватиметься "виключно як провокація". За даними "Правого сектору", на Куликовому полі має відбутися піар-акція представників "Опозиційного блоку", де окрім Бойка та Новинського можуть виступити Нестор Шуфрич та Наталя Королевська.

Сьогодні безпеку в Одесі забезпечують понад 3 тис. правоохоронців. На посилений режим роботи перейшли рятувальники, медики, СБУ, поліція і прикордонники.

2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Більшість людей загинули в Будинку профспілок під час пожежі.