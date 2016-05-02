У "Правому секторі" заявили, що Бойка і Новинського незабаром відправлять з Одеси

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє регіональна організація "Правого сектору", представники якої перебувають в аеропорту.

У повідомленні організації сказано, що патріоти України продовжують прибувати в аеропорт.

"Заблоковані у віп-залі одеського аеропорту "регіонали" Бойко і Новинський незабаром будуть відправлені з Одеси. Вже готуються документи для їхнього відльоту", - зазначили у "Правому сектор"».

На місце прибуло керівництво регіонального главку Національної поліції.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в аеропорту "Одеса" проукраїнські активісти заблокували депутатів Бойка і Новинського, які прибули до міста.

Одеський "Правий сектор" заявив, що поява на Куликовому полі депутатів від "Опозиційного блоку" розцінюватиметься "виключно як провокація". За даними "Правого сектору", на Куликовому полі має відбутися піар-акція представників "Опозиційного блоку".

Сьогодні безпеку в Одесі забезпечують понад 3 тис. правоохоронців. На посилений режим роботи перейшли рятувальники, медики, СБУ, поліція і прикордонники.

Сьогодні на Куликовому полі заплановані масові акції у зв'язку з 2-ю річницею трагічних подій, під час яких загинули 48 осіб.

2 травня 2014 року в Одесі у результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Більшість людей загинули в Будинку профспілок на Куликовому полі, де розпочалася пожежа.