В МЗС заявили про звільнення з полону терористів ІДІЛ 13 українських медиків
15:53, 03 травня 2016Суспільство
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З полону бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" звільнили 13 українських медиків.
В МЗС повідомили про звільнення 13 медиків / Wikipedia
Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін
Згідно з повідомленням, медиків уже доправили у безпечне місце.
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"Гарна новина: 13 укр. медиків, яких утримувала ІДІЛ, звільнили і перевезли в лівійське місто Бен Джавад. Тримаємо з ними постійний зв'язок", - написав Клімкін.
Гарна новина: 13 укр. медиків, яких утримувала ІДІЛ, звільнили і перевезли в лівійське місто Рас Лануф. Тримаємо з ними постійний зв'язок.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 травня 2016 р.
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