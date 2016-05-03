В МЗС заявили про звільнення з полону терористів ІДІЛ 13 українських медиків

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Згідно з повідомленням, медиків уже доправили у безпечне місце.

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"Гарна новина: 13 укр. медиків, яких утримувала ІДІЛ, звільнили і перевезли в лівійське місто Бен Джавад. Тримаємо з ними постійний зв'язок", - написав Клімкін.