Сьогодні православні відзначають Медовий Спас

Сьогодні всі православні відзначають Медовий Спас.

Спас (скорочена форма від слова Спаситель, Ісус Христос), це три літні свята, присвячених Христу: Медовий Спас, Яблучний Спас і Спас на полотні (у народі, Горіховий Спас).

Це свято було встановлене в IX столітті в Константинополі: щороку частину Животворящого Хреста, яка зберігалася в домашній церкві грецьких імператорів, приносили в храм Святої Софії і освячували воду для зцілення хвороб. Перший день серпня був вибраний саме тому, що в цьому найжаркішому місяці особливо розповсюджувалися хвороби, люди ж прикладалися до Хреста, на якому був розіпнутий Христос, пили освячену ним воду і одержували довгождане здоров`я, пише РІА "Новости".

За давнім звичаєм віруючі приносять в храми мед для освячення. Традиція ця пов`язана із стародавньою установою - перший урожай приносити Богові і лише після цього споживати самим.

За народними віруваннями, сьогодні завершується літо.

В церкву люди йдуть з букетами польових трав і квітів. Освячені чабрець, м`ята, мак повинні простояти в помешканні цілий рік.

У Медовий Спас вперше можна спробувати освячений мед. Фрукти освячуються на Переображення Господнє (Яблучний Спас) – 19 серпня.

З Медового Спаса починається Успенський пост. Він триватиме два тижні. Успенський пост - найкоротший, але строгий майже як Великий піст. Піст передує святу першої Пречистої Божої Матері.