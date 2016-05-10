Синоптики прогнозують на завтра в Україні грози зі шквалами і град
17:22, 10 травня 2016Суспільство
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Синоптики прогнозують на 11 травня в Україні вдень грози, в південній частині місцями сильні дощі, в окремих населених пунктах град та шквали 15-20 м/с.
REUTERS
Про це повідомили УНІАН в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції.
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У зв’язку з погіршенням погоди, у поліції закликають водіїв бути уважними та обережними за кермом: «неухильно дотримуйтесь Правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкість, дотримуйтеся безпечної дистанції, відмовтеся від ризикованих маневрувань».
Правоохоронці радять водіям в умовах недостатньої видимості рухатися з увімкненим ближнім світлом фар або протитуманними ліхтарями.
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