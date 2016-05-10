Україна і Китай домовляються про спрощення візового режиму для громадян
Україна і Китай домовилися вжити заходів для взаємного спрощення поїздок громадян.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, сьогодні у відомстві відбулися українсько-китайські консультації на рівні керівників консульських служб двох країн.
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«За результатами досягнуто принципової домовленості щодо здійснення сторонами предметних кроків для взаємного спрощення режиму поїздок громадян, опрацьовано ключові напрямки спільних дій в частині лібералізації сторонами візових процедур, ефективної взаємодії причетних органів сторін для надання належної допомоги громадянам за кордоном»,- йдеться у повідомленні.
У ході переговорів сторони детально обговорили стан двостороннього співробітництва у консульській сфері, комплекс міграційно - візової проблематики, а також питання захисту прав і свобод громадян двох держав.