Україна і Китай домовляються про спрощення візового режиму для громадян

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, сьогодні у відомстві відбулися українсько-китайські консультації на рівні керівників консульських служб двох країн.

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«За результатами досягнуто принципової домовленості щодо здійснення сторонами предметних кроків для взаємного спрощення режиму поїздок громадян, опрацьовано ключові напрямки спільних дій в частині лібералізації сторонами візових процедур, ефективної взаємодії причетних органів сторін для надання належної допомоги громадянам за кордоном»,- йдеться у повідомленні.

У ході переговорів сторони детально обговорили стан двостороннього співробітництва у консульській сфері, комплекс міграційно - візової проблематики, а також питання захисту прав і свобод громадян двох держав.