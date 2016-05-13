Обвинувачення просить для екс-директора Львівського бронетанкового заводу умовний термін

Як повідомляє Zaxid.net, на судових дебатах військовий прокурор попросив суд визнати обвинуваченого Остапця винним та дати йому умовний термін.

Прокурор Василь Шимко в обвинувальній промові посилався на щире каяття підозрюваного та його співпрацю із слідством. «В ході судового слідства дещо змінилися обставини – не підтвердилися обставини щодо вчинення Остапцем злочину. Я не можу знати, звідки у нього в квартирі взялось 2 мільйони гривень, я того прокоментувати не можу», – розказав Шимко.

Під час судового розгляду в залі були присутні активісти, які назбирали жменю копійок та кинули ним у військового прокурора під час промови. Василь Шимко не зміг пояснити таких дій людей.

«Такі жести активістів мені незрозумілі. Мабуть, вони виходили з якихось своїх суб'єктивних міркувань», – пояснив військовий прокурор.

Сам Остапець визнав на суді свою провину та пояснив нестачу 2 мільйонів гривень службовою недбалістю.

«Це була службова недбалість. Я не міг щось умисно зробити, не міг знати про діяльність ПП «Пацифік-2» через те, що мав дуже багато іншої роботи на заводі. Щиро каюсь, сприяв слідству», - сказав він.

Представник бронетанкового заводу на суді Юрій Вавринюк в свою чергу заявив, що Остапець не відшкодував збитків підприємству.

Розкрадання на бронетанковому заводі виявили 1 жовтня минулого року. У квартирі Остапця слідчі військової прокуратури знайшли готівку у розмірі 2 мільйони гривень. Слідство вважало, що ці кошти призначалися на ремонт військової техніки для фронту, а посадовець їх нібито привласнив.