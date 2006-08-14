Кожний з урядових комітетів очолить сам прем`єр або один з віце-прем`єрів

17:18, 14 серпня 2006
Суспільство
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(нова структура, керівники та графік засідань)

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні вирішив оптимізувати кількість та структуру урядових комітетів. Відповідно до постанови уряду, кількість урядових комітетів скорочено з 7 до 5. Згідно з цим документом, кожен із урядових комітетів буде закріплено за прем`єр-міністром або відповідними віце-прем`єр-міністрами.

Про це повідомляє прес-служба КМУ.

Так, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ очолюватиме Урядовий комітет з питань правової політики, оборони та європейської інтеграції, а перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ керуватиме Урядовим комітетом з питань економічної політики. Урядовий комітет з питань розвитку галузей економіки очолюватиме віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

Віце-прем`єр-міністр, міністр будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Володимир РИБАК очолив Урядовий комітет з питань регіональної політики, будівництва та житлово-комунального господарства, а віце-прем`єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК - Урядовий комітет з гуманітарних та соціальних питань.

Затверджено також графік проведення урядових комітетів. Зокрема, щопонеділка у першій половині дня проводитиметься засідання Урядового комітету з питань регіональної політики, будівництва та житлово-комунального господарства, а в другій - з питань розвитку галузей економіки. Кожного четверга у першій половині дня засідатиме Урядовий комітет із питань економічної політики, а у другій половині - Урядовий комітет із питань правової політики, оборони та європейської інтеграції. Засідання Урядового комітету з гуманітарних та соціальних питань проходитимуть щоп’ятниці зранку.

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