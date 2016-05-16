Одеські прикордонники затримали молдованина, розшукуваного Інтерполом за шахрайство

15:16, 16 травня 2016
Суспільство
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В Одеській області прикордонники затримали громадянина Молдови, якого розшукував Інтерпол за шахрайство.

dpsu.gov.ua

Як повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби, 15 травня в пункті пропуску «Кучурган» прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали громадянина Молдови.

Він розшукувався молдавськими правоохоронними органами за шахрайство.

Затриманого передали співробітникам Роздільнянського відділу поліції в Одеській області.

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