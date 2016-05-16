Джамала приїде до Харкова

Про концерт повідомляє прес-служба ХНАТОБу.

"Шанувальники вже з нетерпінням хочуть побачити нову Джамалу, яка своїми піснями має намір розділити з ними свої почуття і емоції, почути з перших вуст про враження тріумфального виступу на Євробаченні", - йдеться в повідомленні.

На суд глядачів буде представлено новий альбом співачки, в якому шість пісень - українською мовою.

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«Очима», «Шлях додому» і «Подих» - ці сингли характеризують її по-новому, а «Подих», за словами співачки, це взагалі особистий щоденник.