Джамала приїде до Харкова
16:56, 16 травня 2016Суспільство
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26 травня в Харківському театрі опери і балету виступить переможниця Євробачення Джамала.
REUTERS
Про концерт повідомляє прес-служба ХНАТОБу.
"Шанувальники вже з нетерпінням хочуть побачити нову Джамалу, яка своїми піснями має намір розділити з ними свої почуття і емоції, почути з перших вуст про враження тріумфального виступу на Євробаченні", - йдеться в повідомленні.
На суд глядачів буде представлено новий альбом співачки, в якому шість пісень - українською мовою.
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«Очима», «Шлях додому» і «Подих» - ці сингли характеризують її по-новому, а «Подих», за словами співачки, це взагалі особистий щоденник.
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